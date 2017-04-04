Ортис: Джошуа и Кличко лучше подготовиться, «Кинг-Конг» будет ждать их

Кубинский боксёротметил, что ждёт возможности подраться с победителем боя, но не отказался бы встретиться с Деонтеем Уайлдером.«Сейчас я готов драться. Я жду возможности подраться с победителем поединка Энтони Джошуа — Владимир Кличко. Им лучше подготовиться, потому что «Кинг-Конг» будет ждать их. Я хотел бы подраться с Деонтеем Уайлдером. Мы оба большие и сильные бойцы. Это такой бой, который хотят увидеть все. Я знаю, что моё время придёт», — приводит слова Ортиса World Boxing News.