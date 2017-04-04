Ломаченко намерен провести как минимум три боя в 2017 году

Чемпион мира в первом лёгком весе по версии WBO(7-1, 5 KO) рассказал, с какой частотой готов выходить на ринг. На 8 апреля у украинца запланирован поединок в Оксон-хилл (штат Мэриленд, США) с(20-1-4, 15 KO).«Я всегда провожу по три-четыре боя за год. Я готов драться. Я хочу драться три или четыре раза в году. Иногда это не всегда зависит только от меня. Это зависит от оппонентов, свободных дат для трансляции боёв, от промоутера. Но я надеюсь провести в этом году по крайней мере три боя», — цитирует Ломаченко BoxingScene.