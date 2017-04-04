Промоутер Бетербиева надеется договориться о бое с Кёллингом без торгов IBF

Промоутер Артура Бетербиева (31-0, 15 KO) Ивон Мишель рассказал, что ведёт переговоры с командой Энрико Кёллинга (23-1, 6 KO), вызвавшегося сразиться с россиянином в элиминаторе IBF. Интересы Кёллинга представляет немецкая промоутерская компания Sauerland Event.
«Кёллинг вызвался провести бой с Бетербиевым. И Артур этому рад, потому что не хотел получить бой за титул чемпиона на халяву. Он хотел заслужить право сразиться за титул. Я разговаривал с исполнительным директором Sauerland Event Крисом Майером. Они хотят предоставить Кёллингу возможность заработать право на титульный бой. Мы работаем над этим. У нас есть время, чтобы достичь договорённости, прежде чем IBF назначит промоутерские торги», — цитирует Мишеля BoxingScene.