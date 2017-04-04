Шлеменко проведёт матч-реванш с Брэндоном Хэлси на турнире M-1 Challenge 79

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко (55-9) проведёт матч-реванш с американцем Брэндоном Хэлси (9-2). Встреча этих бойцов состоится 1 июня на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдёт во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Отметим, что последнее поражение в карьере Шлеменко потерпел именно от Хэлси, на турнире Bellator 126. Россиянин проиграл американцу титул чемпиона Bellator в среднем весе.
«Также участие в этом турнире примут звезды российских смешанных единоборств:
— любимец петербургских болельщиков, ветеран околофутбольных баталий и главная восходящая звезда российского MMA – Сергей Романов, чьё умение показывать красивые поединки давно по достоинству оценено зрителями;
— один из сильнейших нокаутёров на всем европейском пространстве – Валерий Мясников по прозвищу Русский Молот;
— московский боец, который благодаря своему несгибаемому характеру и умению вести бой до конца завоевал признание в Северной столице – Алексей «Атаман» Махно;
— победитель первого в истории профессионального боя представителей околофутбольных фирм ЦСКА и «Спартак» – Дмитрий Тебекин;
— череповецкий гигант-тяжеловес Антон Вязигин, имеющий в своем активе 7 побед в 8 профессиональных поединках», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.