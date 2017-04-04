Майорга: я готов драться с Маргарито в весе 160 фунтов

Экс-чемпион мира в двух весовых категорияхжелает провести бой св категории среднего веса (160 фунтов).1 апреля Майорга провёл бой против Хадиеля Сепеды, над которым одержал досрочную победу. Встреча этих боксёров проходила в категории 175 фунтов.«Хвала господу и моей команде, что я подошёл к последнему бою в превосходных кондициях. Теперь я хочу драться с Антонио Маргарито. Я готов опуститься в 160 фунтов, я без проблем должен сделать этот вес», — цитирует Риккардо BoxingScene.