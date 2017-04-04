WBA назначила реванш между Санта Крусом и Маресом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назначила поединок между суперчемпионом по версии этой организации – Лео Санта Крусом (33-1-1, 18 КО) и её регулярным чемпионом Абнером Маресом (30-2-1, 15 КО). Встреча состоится в полулёгком весе (до 57,2 кг).
Стороны обязали договориться о месте и дате проведения поединка в течение 30 дней, в противном случае WBA назначит промоутерские торги.
Два мексиканца уже встречались в 2015 году, тогда на кону боя стоял вакантный титул чемпиона мира по версии WBA. В том поединке Абнер Марес уступил своему сопернику разделённым решением судей.