Арум: для меня Ломаченко был лидером P4P даже до поражения Гонсалеса

Промоутер Василия Ломаченко (7-1, 5 КО), Боб Арум, заявил, что, по его мнению, украинский боксёр на сегодняшний день является лучшим в рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории).
«Для меня поражение Гонсалеса не поменяло ничего. Потому что я верю в то, что Ломаченко один из самых великих спортсменов, которых я когда-либо видел. Он просто невероятный талант. И факт в том, что, проиграл Гонсалес свой предыдущий бой или выиграл, — для меня это не поменяло ничего.
Я знаю, вы скажете, что я так рассуждаю, потому что Гонсалес проиграл и потерял первое место. Но Ломаченко для меня был номером один и до поражения Гонсалеса. Его бои – красота, смотреть их сплошное удовольствие для меня. Никогда не видел парня с таким талантом, как у него», — приводит слова Арума BoxingScene.
На сегодняшний день Василий Ломаченко занимает третье место в рейтинге pound-for-pound. Что касается Гонсалеса, то он потерял первое место. После неудачи в схватке с Висаксилом Вангеком он опустился на пятую строчку.