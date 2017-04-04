Дюбуа: Фьюри прыгал все четыре раунда

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) не так давно объявил о своём возвращении в ринг. Команда британцадаже выкладывала в «Твиттер» фото с первых за долгое время спаррингов Фьюри-старшего.
Теперь же о впечатлениях от тренировок с экс-чемпионом поделился и один из спарринг-партнёров Тайсона, Дэниэль Дюбуа.
«Он просто прыгал все четыре раунда нашего спарринга. Это был хороший опыт для меня, поработать в ринге с чемпионом мира, или экс-чемпионом. Фьюри знает, что делает. Он очень опытен и техничен. Он может запутать в ринге и наносить удары под разными углами, очень умный боец», — приводит слова Дюбуа Boxingnewsonline.