Сондерс: бой с Головкиным до сих пор не утверждён

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британецопроверг информацию о достижении договорённости о проведении боя с чемпионом WBA/WBC/IBF казахстанцем«Бой не утверждён до сих пор. Не просите меня обращаться к промоутеру Уоррену. Хватит», — написал Сондерс в «Твиттере».Ранее руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Марджикпаев заявил, что договорённость о проведении боя 17 июля в Астане достигнута и любителям бокса пора начинать готовиться и копить деньги. Однако в акимате отметили, что эти сведения являются недостоверными.