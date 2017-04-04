Лоулер проведёт поединок против Серроне

Экс-чемпион мира UFC в полусреднем весесвой следующий поединок проведёт против, об этом сообщает Mmajunkie.Встреча станет частью карда турнира UFC 213, который состоится в Лас-Вегасе 8 июля.Предыдущий поединок Лоулера состоялся 30 июля минувшего года, когда он уступил тяжёлым нокаутом Тайрону Вудли в первом раунде.Что касается Серроне, то для него схватка 8 июля станет уже шестой по счёту в полусреднем весе. Выиграв четыре кряду поединка в этом дивизионе, в последнем, 28 января этого года, он уступил техническим нокаутом Хорхе Масвидалю.