Акавов: Уорд понимает, насколько опасен Ковалёв, и поэтому тянет время

Российский боксёрподелился мнением, почемудо сих пор не подписал контракта на бой с, у которого он отобрал пояса WBA (Super), WBO и IBF в ноябре прошлого года после спорного решения судей.«Победа Уорда была настолько натянутой, что могла оборваться в любую секунду. Ему просто повезло, что он до конца добоксировал, что Ковалёв устал и не получилось у него попасть ещё раз — отправить его в очередной нокдаун или довести дело до нокаута. Якобы там судьи смотрели на элементы защиты… Но бокс — это в первую очередь подсчёт ударов в конкретном раунде. И Ковалёв выиграл тот бой. Защита — это всего лишь рисунок боя. Давали бы тогда уж ничью — отнимать в таком бою пояса у почти абсолютного чемпиона было несправедливо.Я думаю, что Уорд это всё тоже понимает, как понимает и то, что второй бой уже может не сложиться так, потому что Ковалёв может пойти ва-банк и в самых первых раундах может нанести серьёзный урон. Поэтому Уорд не спешит, тянет время как чемпион. Удобный момент ищет. Не исключено, что, если даже они подпишут контракт и будут готовиться, бой будет переноситься, чтобы сорвать подготовку Ковалёву. Единственное, что есть ещё PPV. Там, может, если назначат дату, на неё надо будет настраиваться, потому что билеты на конкретную дату у них продаются на огромные суммы», — сказал Акавов в интервью «Газете.Ru».