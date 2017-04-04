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Чемпион России по рукопашному бою стал жертвой теракта в метро Петербурга

4 апреля 2017, вторник. 22:24. Бокс/ММА
Во время теракта в метро Санкт-Петербурга погиб 25-летний чемпион города по кикбоксингу и победитель соревнований России по армейскому рукопашному бою Денис Петров, сообщает «Лайф».

Последний год Петров работал тренером по рукопашному бою. Также он выигрывал соревнования. В самой организации, где работал Денис, подтвердили информацию о его гибели.

«Он ехал на тренировку в метро, но так и не доехал. Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — рассказала коллега погибшего спортсмена Алёна.
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
4 апреля 2017, вторник
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