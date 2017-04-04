Мейвезер накричал на судей после поражения дочери-чирлидерши

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший устроил перепалку с судьями после юношеского чемпионата по чирлидингу, сообщает TMZ.
Мейвезер болел за свою 12-летнюю дочку Айанну, которая принимала участие в турнире, и был убеждён, что та заслужила победу. Однако Айанна заняла второе место.
Ведущий ивента Джефф Крапф, находившийся в эпицентре скандала, заявил, что Мейвезер кричал судьям, что это произвол, а также напомнил им, что он был спонсором мероприятия.
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