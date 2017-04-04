Уорд подтвердил реванш с Ковалёвым

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американец(31-0, 15 КО), посредством своей страницы в «Инстаграме» подтвердил договорённость о реванше с(30-1-1, 26 КО).В соответствующем посте американец написал следующее:«Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома», — завершил Уорд.Ранее стало известно, что Андре Уорд и Сергей Ковалёв достигли соглашения о проведении повторного поединка, официальная информация об этом должна появиться в скором времени.