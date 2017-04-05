WBC обязала Вангека дать реванш Гонсалесу

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал повторный поединок между экс-чемпионом мира во втором наилегчайшем весе Романом Гонсалесом (46-1, 38 КО) и тайцем Висаксилом Вангеком (42-4-1, 38 КО), который одержал над никарагуанцем сенсационную и весьма противоречивую победу, об этом сообщает BoxingScene.«Принимая во внимание жёсткую борьбу, которая была близка к равной, а также учитывая общественный спрос, появившийся на повторный поединок между этими двумя великими бойцами, WBC удовлетворил просьбу Романа Гонсалеса о проведении матча-реванша» — гласит заявление организации.Вместе с тем WBC назначило поединок и за титул временного чемпиона мира в этом весе — это связано с тем, что после тяжёлого боя и Гонсалес, и Вангек залечивают полученные травмы и не смогут выяснить отношения в обозримом будущем. Оспаривать титул временного чемпиона будут Карлос Куадрас и Хуан Франсиско Эстрада.Сильнейший в этой паре должен будет встретиться с победителем реванша между Гонсалесом и Вангеком.