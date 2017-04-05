Остин Траут предлагает Мигелю Котто провести матч-реванш

Бывший чемпион мира в первом среднем весесказал о своей готовности предоставить матч-реванш, планирующему вернуться на ринг в июне текущего года и подыскивающему себе соперника.Первая встреча этих боксёров состоялась в декабре 2012 года и завершилась победой Траута единогласным решением судей.«Конечно же, я бы дал ему реванш, и тем более сейчас, когда ему не с кем драться. Я могу сделать вес, без проблем. И если он хочет драться в июне, то к тому моменту я буду более чем готов.Я не знаю, почему он не хочет реванша. Я думаю, что его тренер Фредди Роуч — умный человек. Полагаю, что Фредди держит его подальше от меня», — цитирует Траута BoxingScene.