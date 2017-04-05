Следующий бой Александра Поветкина состоится 1 июля

Российский супертяжеловес 37-летний Александр Поветкин (31-1-0, 23 КО) свой следующий поединок проведёт 1 июля в Москве. Бой с участием Русского Витязя возглавит крупный турнир промоутерской компании «Мир бокса». Местом проведения боксёрского шоу станет ГЦКЗ «Россия», сообщает vsenabox.ru.
В программе вечера также выступят ведущие российские бойцы: Эдуард Трояновский, Алексей Папин, Валерий Третьяков, Андрей Афонин, Георгий Челохсаев, Рашид Кодзоев, Евгений Смирнов и другие.
Имя соперника Поветкина станет известно позже.