Арум: сделка по бою Пакьяо с Хорном близится к завершению

Американский промоутеруверен в том, чтопроведёт защиту титула чемпиона мира WBO во втором полусреднем весе в бою с австралийцем. Этот поединок планируется организовать 2 апреля в Брисбене (штат Квинсленд, Австралия).Изначально встречу этих боксёров планировалось организовать в апреле, однако команда Пакьяо предпочла переключиться на переговоры о возможном бое с Амиром Ханом, которые в итоге завершились ничем.«Мы постепенно завершаем сделку. Согласованы важные моменты. Для оформления документов требуется время, особенно когда это не привычное для нас дело в США. Мы имеем дело с австралийским промоутером, правительством штата», — цитирует Арума Fightnews.