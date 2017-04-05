Тищенко: пока что Поветкин может лишь поддерживать форму

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что говорить о возможности возвращения Александром Поветкиным прежних позиций в супертяжёлом дивизионе можно будет, только когда его вернут в рейтинги IBF и WBC.
Ранее стало известно, что Поветкин проведёт свой следующий бой 1 июля в Москве.
«Былые позиции Поветкина можно вернуть, только если снимут дисквалификацию. А пока придётся поддерживать форму, боксируя по менее престижным версиям, нежели WBC и IBF. Нужно продолжать бороться за отмену дисквалификации либо ждать её окончания, чтобы вернуться на самый высокий уровень, как я понимаю. Хотя два года – срок немаленький, а спортивный возраст Александра подходит к пенсионному, так что сложно сказать, как дальше будет развиваться ситуация.
Поветкину в любом случае не нужны вкатывающие бои. Он боксёр с опытом, как любительским, так и профессиональным. Александру необходимы конкурентные бои с лучшими соперниками. Вкатываться некогда, нужно показывать высокие результаты», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.