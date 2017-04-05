А. Тищенко: Ковалёву нужна лучшая функциональная подготовка в реванше с Уордом

Двукратный олимпийский чемпионподелился своим мнением о том, что нужно делать, чтобы победить чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весев матче-реванше. Повторная встреча этих боксёров запланирована на 17 июня в Лас-Вегасе.«Ковалёв должен функционально более качественно подготовиться к реваншу, чтобы не только первые 6 раундов оказывать давление на Уорда, а на протяжении всего боя угрожать своим нокаутирующим ударом. Думаю, у Сергея всё для этого есть, и ему всё по силам.Не сказал бы, что проблемы с функциональной подготовкой у Ковалёва имеют глобальный характер. Хотя бой с Уордом не был особо динамичным – бойцы работали в умеренном темпе. Мне казалось, Сергей в таком бою должен дышать все 12 раундов, но этого почему-то не случилось.Я разговаривал с Ковалёвым на эту тему. Сергей сам понимает ошибки, допущенные перед первым боем с Уордом, потому, думаю, сможет решить все проблемы. Сергей отмечал, что перед тем поединком во время подготовки он пересидел в горах лишние пару недель, что не лучшим образом повлияло на кондиции. Но это лишь одна из причин», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.