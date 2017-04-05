Дрозд: Ковалёву не следует рассчитывать на досрочную победу в реванше с Уордом

Российский боксёр первого тяжёлого веса, владеющий статусом чемпиона WBC «в отпуске», поделился своим мнением о том, над чемследует поработать перед матчем-реваншем с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе. Встреча этих боксёров запланирована на 17 июня в Лас-Вегасе.«Я бы посоветовал Сергею досконально разобрать каждый эпизод первого боя. На мой взгляд, Ковалёв выиграл тот поединок, но судьи посчитали иначе. Но, понимая то, что Сергей боксировал в США с американцем, нужно было драться ещё убедительнее. Вторая половина боя дала повод судьям засчитать победу Уорду. Потому нужно быть ещё более сконцентрированным, убедительным и острым, посмотреть, какие комбинации проходили, а какие – нет. И, конечно, добавлять в «функционалке», чтобы нужный темп поддерживать все 12 раундов.Не стоит делать расчёт на досрочную победу в реванше с Уордом. Андре теперь полноценно вернулся, влился в новый вес и провёл в нём два хороших боя. В этот раз он выйдет уже в статусе чемпиона и с полным пониманием, в каких аспектах нужно прибавлять. Уорд – парень не глупый, он знает, над чем нужно работать перед реваншем.Сергей дрался очень хорошо в первом бою, но нужно было лучше. В какой-то момент Ковалёв стал пропускать необязательные джебы. Вот такие шероховатости нужно убрать, и шансов у Уорда в реванше вообще не будет», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.