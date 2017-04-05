Ковалёв — Уорду: твоя боксёрская карьера закончится на мне

Российский боксёрвыразил уверенность, что сможет одержать победу в бое-реванше с чемпионом мира по версиям WBO/WBA/IBF в полутяжёлом весе американцем. Поединок состоится 17 июня в Лас-Вегасе.«Будь готов, ничтожество! Твоя боксёрская карьера закончится на мне», — написал Ковалёв в «Твиттере».Уорд отобрал у Ковалёва пояса в ноябре прошлого года после спорного решения судей. Накануне реванш анонсировал американец: «Буду краток. Вы получили то, чего просили. Теперь вы должны меня увидеть 17 июня. На этот раз оставьте отговорки дома».