Футболку с автографом Ф. Емельяненко продали за 100 тыс. рублей

Один из гостей презентации молодёжного движения Industrials выложил круглую сумму за лот, подписанный легендарным российским бойцом ММА, сообщает «Лайф».Стартовая цена фирменной футболки с автографами Емельяненко и других гостей мероприятия составляла 5 тыс. рублей. Однако мужчина по имени Вячеслав выложил за лот в 20 раз большую сумму.Все вырученные от аукциона средства пойдут в благотворительный фонд актёра Константина Хабенского по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями.