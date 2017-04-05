Вл. Кличко: Джошуа очень сильный, но даже самых яростных боксёров побеждали

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015)считает, что его следующий соперниксилён, но это не гарантирует ему победы.«Энтони Джошуа очень энергичный. Он молод и хочет показать это. У него есть большие мускулы, которые дают ему уверенность в себе. Я очень уважаю Энтони и то, что он делает. Его отношение к делу и физические возможности — он может боксировать, может поднимать тяжести, он очень сильный. Но вы понимаете, что такое бокс? Это тонкий лёд. Самых яростных боксёров побеждали», — приводит слова Кличко «Евроспорт».