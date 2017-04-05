Лефлёр: у Усика есть Х-фактор, он может стать любимцем болельщиков

Промоутер украинского боксёрасчитает, что его подопечный сможет завоевать сердца публики в США.«У Усика есть Х-фактор, чтобы взволновать болельщиков. Он как Чоколатито Гонсалес. Самые лёгкие весовые категории обычно не привлекают много внимания. Особенно в Америке. Но благодаря своему отличному стилю на ринге и харизме вне ринга Чоколатито стал одним из любимцев публики. Точно такая же вещь может произойти и с Усиком, даже притом что к первому тяжёлому весу сейчас не много внимания. Надеюсь, благодаря поддержке канала HBO мы сможем привезти в США лучшие бои этого дивизиона из Европы и России», — приводит слова Лефлёра Fight News.