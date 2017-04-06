Харитонов: запросто выйду с Емельяненко на ринг

Российский боец MMA, одолевший американца Чейза Гормли в бою, который состоялся на минувших выходных, рассказал о своих предпочтениях насчёт соперников.«Цель у меня всегда одна — стать лучшим. В каком бы бойцовском промоушене я ни выступал, всегда стремлюсь побеждать. Возможная встреча с российским соперником? Без проблем. Если организация даст мне в соперники Емельяненко, запросто выйду с ним на ринг. Для меня он не является ни особым раздражителем, ни бойцом, с которым я не хотел бы драться. Нужно быть профессионалом и сражаться с теми, с кем тебе организовывают схватки.С кем бы из Bellator хотел бы выйти на ринг? Заявляю абсолютно честно: с кем угодно. Если я хочу быть лучшим, то и выходить на ринг мне нужно против лучших. Я не делю оппонентов на сильных и слабых. Да и Bellator не будет держать у себя непрофессиональных бойцов, так что я готов к любым оппонентам», — приводят слова Харитонова «Известия».