Кроуфорд: не думаю, что бой с Ломаченко реален

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе(30-0, 21 КО) заявил, что не видит вариантов для проведения боя с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе(7-1, 5 КО).«Ломаченко боксирует во втором полулёгком весе (до 59 кг), а я в первом полусреднем (до 63,5) и планирую подняться в полусредний (до 66, 678), так что не думаю, что наш бой реален. Просто люди видят, как хорош и техничен Ломаченко и как хорош и техничен я, и думают, что наш бой был бы классным зрелищем», — приводит слова американца BoxingScene.