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175 лет назад 2016
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Промоутер Сондерса: нам сказали, что Головкин травмирован

6 апреля 2017, четверг. 19:47. Бокс/ММА
Фрэнк Уоррен, промоутер Билли Джо Сондерса, рассказал, почему бой британца с казахстанцем Геннадием Головкиным до сих пор не утверждён.

«Мы настроены на бой и ждём подписанных бумаг, однако нам сказали, что Головкин травмирован. Наша сторона делает всё возможное, чтобы бой состоялся. Билли хочет драться и всегда готов выйти на ринг», — сказал Уоррен в интервью iFL TV.

Ранее руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Марджикпаев заявил, что договорённость о проведении боя 17 июля в Астане достигнута и любителям бокса пора начинать готовиться и копить деньги. Однако в акимате отметили, что эти сведения являются недостоверными.
Источник: IFL TV Сообщить об ошибке
Теги
Билли Джо Сондерс Геннадий Головкин
Новости. Бокс/ММА
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15:18 Дрозд: думаю, Поветкин сможет вернуть себе былые позиции
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