Промоутер Сондерса: нам сказали, что Головкин травмирован

, промоутер, рассказал, почему бой британца с казахстанцемдо сих пор не утверждён.«Мы настроены на бой и ждём подписанных бумаг, однако нам сказали, что Головкин травмирован. Наша сторона делает всё возможное, чтобы бой состоялся. Билли хочет драться и всегда готов выйти на ринг», — сказал Уоррен в интервью iFL TV.Ранее руководитель управления туризма, физкультуры и спорта Астаны Берик Марджикпаев заявил, что договорённость о проведении боя 17 июля в Астане достигнута и любителям бокса пора начинать готовиться и копить деньги. Однако в акимате отметили, что эти сведения являются недостоверными.