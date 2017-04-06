Чисора хочет боя с Уайлдером

Экс-претендент на титул чемпиона мира(26-7, 18 КО) сказал, что хочет сразиться за титул в супертяжёлом весе по версии WBC против(38-0, 37 КО).«Это то, к чему мы двигаемся. Я хочу бой в Вегасе. Я действительно хочу встречи с Деонтеем Уайлдером. Я думаю, что это будет действительно классный поединок, и мы посмотрим, что скажет его сторона.Что касается моего следующего боя, я должен был с кем-то провести бой, и я рад, что буду боксировать с Хелениусом. Я слышал, что он недавно проводил спарринги с Кличко. Что ж, удачи ему, если это правда, то это немного ему поможет, но это могут быть и просто слухи, мы не можем ничего знать наверняка», — цитирует Чисору DailyStar.