Кормье: Мейвезер убьёт Макгрегора

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весезаявил, что у обладателя титула организации в лёгком весе Конора Макгрегора не будет шансов в бою по правилам бокса с непобеждённым Флойдом Мейвезером-младшим, равно как и у Мейвезера ничего не получилось бы, дерись он с Макгрегором по правилам MMA.«Флойд убьёт его. Конор Макгрегор не может боксировать с Флойдом Мейвезером. Давайте будем честными сами с собой. Ни один из этих парней не должен соваться в спорт другого», — приводит слова Кормье ESPN.