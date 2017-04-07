Проводников: я постоянно тренируюсь и готов вернуться в любой момент

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весерассказал о готовности продолжить боксёрскую карьеру в любой момент. По словам боксёра, он постоянно поддерживает свою форму.«Точку в карьере я не поставил и не заканчивал. Готов в любое время выскочить, хоть на улицу, я постоянно тренируюсь и готов. Я не хочу тратить силы на слухи, которые идут постоянно, но если будет достойное предложение — выйду», — приводит слова Проводникова ТАСС.Последний раз Проводников выходил на ринг в июне прошлого года против Джона Молины, от которого потерпел поражение по очкам.