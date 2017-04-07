Форман: Джошуа — фаворит в поединке с Кличко

Легендарный американский супертяжеловес Джордж Форман считает чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа небольшим фаворитом в предстоящем бою с Владимиром Кличко. Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.
«Если бы я был любителем ставок, то поставил бы на Джошуа, поскольку считаю его фаворитом этого боя и оцениваю его шансы как 6:5.
Кличко знает, как побеждать, и умеет использовать свои габариты. Это будет тяжёлый бой. Если он снова завоюет титул чемпиона мира, то это перевернёт мир бокса», — цитирует Формана Sport Bild.