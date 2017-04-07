Джефф Мейвезер: Макгрегор получит лишь 20% гонорара, 80% заберёт UFC

Известный американский тренер Джефф Мейвезер рассказал, что Конор Макгрегор заберёт лишь пятую часть от гонорара, положенную ему за бой с Флойдом Мейвезером-младшим, в то время как львиную долю получит компания UFC. Переговоры об организации поединка по правилам бокса между Мейвезером и Макгрегором продолжаются.
«Пропорция 80:20. Конор должен получить 20%, если ему разрешать драться. Всё дело в том, что Дэна Уайт — его босс. Однако даже с учётом этого Конор заработает больше денег, чем когда-либо. Тем не менее это горькая пилюля.
Если кто-то вам скажет: «Эй, я собираюсь забрать 80% твоих денег, и ты всё равно будешь даться», то это будет тяжело принять. Даже если вы заработаете больше денег, чем когда-ибо прежде. Но всё так, как есть», — приводит слова Джеффа Bloody Elbow.