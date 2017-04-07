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175 лет назад 2016
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Промоутер Сосы: не знаю, великий ли боец Ломаченко

7 апреля 2017, пятница. 18:23. Бокс/ММА
Промоутер Джейсона Сосы (20-1-4, 15 КО) Расселл Пельтц заявил, что не считает Василия Ломаченко великим бойцом.

«Многие говорят, что я веду своего бойца на убой, что мы не выиграем ни одной секунды этого боя и что я делаю жертвоприношение.

Я не знаю, великий Ломаченко боец или нет, у него только восемь поединков. Я уверен, что он великолепный боец, но подумайте, ставили бы мы сейчас Майка Тайсона в один ряд с Мухаммедом Али и Джо Луисом, если бы он завершил карьеру после встречи с Майклом Спинксом в 1988 году.

Нельзя оценивать бойца до тех пор, пока он не завершил карьеру. Недавно все сравнивали Геннадия Головкина с величайшими, но после боя с Джейкобсом никто не знает, насколько же он хорош», — приводит слова Пельтца BoxingScene.

Бой между Джейсоном Сосой и Василием Ломаченко состоится 8 апреля.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Василий Ломаченко
Новости. Бокс/ММА
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