Чупраков узнал имя следующего соперника

Проспект второго полулёгкого веса(17-0, 9 КО) узнал имя своего следующего соперника. Им станет филиппинец Эден Сонсона (36-6-2, 13 КО). Поединок между ними состоится 5 мая в Екатеринбурге и станет важной частью карда турнира, организованного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, об этом сообщает официальный сайт Rccboxing.На кону встречи будет стоять титул WBO Inter-Continental, принадлежащий россиянину, который он завоевал в ноябре минувшего года. Таким образом, встреча с Сонсоной станет для Чупракова лишь первой защитой титула.