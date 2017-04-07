Тренер Сосы: дадим Ломаченко самый тяжёлый бой в его карьере

Тренер Джейсона Сосы Рауль Ривас заявил, что его подопечный готов дать чемпиону мира по версии WBO Василию Ломаченко очень конкурентный бой.
«Я обещаю, что Ломаченко не будет доминировать так, как это было в бою с Уолтерсом. Я знаю, все говорят, что Соса свёл поединок с Уолтерсом вничью, а украинец уничтожил ямайца, и именно потому никто не оставляет шансов Сосе. Но бои делают стили. Вы увидите, что бой против нас станет для Ломаченко самым тяжёлым в его карьере.
Соса с каждым боем становится лучше. Все пишут о любительской карьере Ломаченко, о его медалях и что у боксёра, дебютировавшего в профи в 21, нет шансов против такого соперника, но нам нравится роль аутсайдеров. Когда нам предложили такой бой, мы даже не раздумывали», — приводит слова Риваса BoxingScene.