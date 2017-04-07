Гамбоа встретится с Кастелланосом

Кубинец(26-1-0, 17 КО) узнал имя своего следующего соперника.5 мая бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии WBA проведёт 10-раундовый поединок против мексиканца Робинсона Кастелланоса (23-12, 13 КО). Бой состоится в Лас-Вегасе, об этом сообщает BoxingScene.В предыдущий раз Гамбоа появлялся на ринге 11 марта, когда одержал победу единогласным решением судей над Рене Альварадо (24-8, 16 КО). Что касается Кастелланоса, то 35-летний боец не выступал более года, 5 марта 2016 года он был нокаутирован Оскаром Эскандоном.