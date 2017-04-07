Кормье прошёл взвешивание со второй попытки

8 апреля чемпион UFC в тяжёлом весебудет защищать свой титул от посягательств Энтони Джонсона в рамках турнира UFC 210, который состоится в Баффало.Сегодня бойцы прошли церемонию взвешивания. Действующий чемпион сумел уложиться в лимит категории лишь со второй попытки. В первый раз стрелка весов под Кормье показала перевес в 540 граммов. Тем не менее боец не воспользовался предусмотренными двумя часами для сгонки веса. Встав на весы, через две минуты Даниэль показал нужные 92,99 кг.Что касается Энтони Джонсона, то у него проблем не возникло, он оказался легче оппонента, весы зафиксировали под ним 92,44 кг.