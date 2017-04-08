Тренер Головкина: не понимаю, о какой травме Геннадия говорит Уоррен

Тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что не понимает, о чём говорит промоутер Билли Джо Сондерса, когда распространяет информацию о травме Головкина.
«Я понятия не имею, о чём говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, любой боксёр входит в бой с какими-то мелкими проблемами. Они никогда не входят в бой готовыми на сто процентов.
Если вы проводите такой тяжёлый 12-раундовый поединок, то я уверен, что какие-то болезненные ощущения будут и у Головкина, и у Джейкобса. Но я не понимаю, о чём в этой ситуации говорит Уоррен. Я совсем не беспокоюсь на этот счёт, вы же сами видели фото Головкина из Нью-Йорка сразу после боя», — приводит слова Санчеса Sports.kz.
Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявлял, что контракт между его командой и представителями Головкина до сих пор не подписан из-за травмы последнего.