Гэри Расселл-младший вернётся на ринг 20 мая

Чемпион мира в полулёгком весе по версии WBC Гэри Расселл-младший (27-1, 16 КО) вернётся на ринг 20 мая, об этом сообщает портал Badlefthook.
Американцу предстоит защитить титул от посягательств колумбийского боксёра Оскара Эскандона (25-2, 17 КО). Ранее этот поединок планировалось провести 11 марта в Мэриленде, однако травма, полученная претендентом, помешала тогда выявить сильнейшего.
Для Расселла-младшего этот бой станет первым практически за год. В последний раз он появлялся в ринге в апреле 2016 года, когда победил Патрика Хайленда (31-3, 15 КО). Что касается Эскандона, то в его карьере также была долгая пауза. Предыдущая встреча колумбийца состоялась в марте 2016 года, когда он нокаутировал Робинсона Кастелланоса.