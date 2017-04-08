Уайт: хочу организовать для Макгрегора бой с Мейвезером

Президент UFCзаявил, что хочет обеспечить своему бойцу Конору Макгрегору большую прибыль, потому планирует организовать его бой с экс чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером (49-0, 26 КО).«Я веду переговоры об условиях поединка между Мейвезером и Макгрегором. Я хочу, чтобы у Конора была возможность заработать большие деньги. На самом деле мы близки к договорённости, нам осталось завершить некоторые детали.Я считаю, что у Макгрегора будет шанс в этом бою, ему 27, он левша и имеет нокаутирующий удар, а у Флойда всегда были проблемы с левшами», — приводит слова UFC BoxingScene.