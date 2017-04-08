Чавес-младший: моя мотивация? Хочу нокаутировать Альвареса

заявил, что главной его мотивацией для победы в бою против Сауля Альвареса станет желание нокаутировать Канело.«Моя мотивация? Хочу нокаутировать Альвареса. Это было бы здорово. Я иду за нокаутом, если этого не случится, то я выиграю в каждом раунде. Но лучше всего, если я нокаутирую его в восьмом или девятом раунде.Я даже не представляю, что могу проиграть бой. Мои два поражения за всю карьеру научили меня большему, чем 50 побед. Я думаю только о победе и не задумываюсь о судейских решениях. Если же я не выиграю из-за них, то это то, что не в моей власти. Моя победа заставит замолчать всех критиков», — цитирует Чавеса-младшего BoxingScene.