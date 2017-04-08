Диллиана Уайта интересует бой с Вахом, Шпилькой или Дженнингсом

Британский боксёр супертяжелого веса(20-1, 15 КО) рассказал о планах на грядущее лето, в ходе которого он хочет провести встречу с одним из экс-претендентов на чемпионский титул.«Моё следующее выступление запланировано на июнь и оно будет главным событием вечера, но я до сих пор не определился с соперником. Мы хотим получить бой-элиминатор. В качестве возможных оппонентов рассматриваются варианты с Мариушем Вахом, Брайантом Дженнингсом, Артуром Шпилькой и Джеральдом Вашингтоном.Первые два боксировали за пояс с Кличко, а Брайант и Джеральд пробовали отобрать титул у Уайлдера. Если я выиграю поединок с кем-то из них, то обеспечу себе путь к чемпионскому бою. Меня интересует Дженнингс, потому что он говорил какую-то чушь, он неплохой боец, но сомневаюсь, что у него большое сердце.Что касается реванша с Чисорой, то пока его ждёт поединок с Хелениусом, если он выиграет и сможет предложить за бой хорошие деньги, то посмотрим, может быть мы встретимся в декабре», — цитирует Уайта BoxingScene.В декабре 2016 года Диллиан Уайт в близком бою одержал победу разделённым решением судей над Дереком Чисорой.