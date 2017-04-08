Стивенсон может провести реванш с Фонфарой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC(28-1,23 КО) свой следующий поединок может провести 3 июня против поляка(29-4, 17 КО), об этом сообщает портал Boxingtalk.По информации источников, сделка о бое практически заключена, а сам поединок состоится в Монреале в Белл-центре.Отметим, что в 2014 году Фонфара уже боксировал со Стивенсоном, уступив тому единогласным решением судей.Ранее у Стивенсона была запланирована встреча с Шоном Монаганом (28-0-0, 17 КО). Первоначальная дата этого боя – 29 апреля – была перенесена на неопределённый срок, теперь же, судя по всему, Стивенсон и Монаган не встретятся вовсе.Адонис Стивенсон последний раз появлялся в ринге в июле 2016 года, тогда он нокаутировал Томаса Уильямса. Что касается поляка, то Фонфара не далее как месяц назад нокаутировал экс-чемпиона Чеда Доусона.