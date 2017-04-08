Харитонов: в бою с Гормли я работал не в своей манере

Российский боец MMA, побивший американца, рассказал о тактике, которую применял в бою, и о том, как планирует проводить следующие поединки.«Я уже спортсмен-ветеран, мне не 20 лет, чтобы прыгать от радости. Когда-то первая победа в Pride была чем-то невероятным, а теперь адекватно всё оцениваю. Рад, доволен, но не в том состоянии, что сделал нечто сверхъестественное. В бою с Гормли я пропускал удары, но делал всё по заданию. Не было лишней суеты. Стояла одна задача — победить. После боя я сказал, что в следующий раз я предстану другим. Сейчас работал не в своей манере. Только концовка вышла в привычном стиле. Старался минимизировать риски. Стоит ли применять такую стратегию и дальше? Всё зависит от того, кто будет оппонентом. Там уже с тренерским штабом решим, как лучше работать», — приводит слова Харитонова Sportbox.