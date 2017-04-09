Крылов: не удивляюсь, что букмекеры видят Джонсона фаворитом в бою с Кормье

Бывший боец UFCрассказал об ожиданиях от боя между«Случайно узнал, что завтра на UFC 210 будет определен лучший боец в моей весовой… Если серьёзно, то крайне интересный бой. Я могу рассказать, что дрался с Энтони Джонсоном на одном турнире в Стокгольме и теперь не удивляюсь, почему букмекеры видят его фаворитом в бою с чемпионом Кормье.Я тогда увидел, как Джонсон выглядел после взвешивания, и так и не смог понять, как этот человек показал на весах 93 кг. Он очень крупный. Густафссон рядом с ним выглядел высоким и худощавым. Кормье тоже немаленький, но Энтони — 33, Дэниэлу — 38. У одного три последних победы — KO, у другого RNC-SD-UD. Я ни на кого из них не ставлю, просто напомнил, что это очень интересно», — написал Крылов у себя на странице в «Инстаграме».