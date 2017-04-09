Петров проиграл Флэнагану бой за титул чемпиона WBO в лёгком весе

Россиянин Пётр Петров не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,23 кг). По итогам 12-раундового поединка в Манчестере он проиграл британцу Терри Флэнагану. Судьи единогласно засчитали Петрову поражение — 112:116, 108:120, 110:118.
Петров во второй раз не сумел стать чемпионом мира — в 2011 году он проиграл аргентинцу Маркосу Майдане нокаутом в четвёртом раунде в поединке за пояс WBA в весовой категории до 63,5 кг.
После боя в Манчестере у Петрова теперь 38 побед (19 из них — нокаутом), 5 поражений и 2 ничьи.
Флэнаган в пятый раз защитил пояс чемпиона WBO в лёгком весе, которым владеет с 2015 года. Британец до сих пор не терпел поражений — на его счету 33 победы, 13 из которых — нокаутом.