Бибулатов победил Лаусу в первом для себя бое UFC

Российский боец MMA Магомед Бибулатов в поединке, открывающем турнир UFC в Баффало, в трёх раундах победил филиппинца Дженела Лаусу. Судьи отдали победу Бибулатову единогласным решением.
Этот поединок стал дебютным для россиянина в промоушене UFC, его общий рекорд составляет 14-0. Общая статистика Лаусы — 8-3.
Бибулатов ранее выступал в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Вскоре россиянин выиграл также Гран-при «Ахмат», победив в финале Юнуса Евлоева, после чего подписал контракт с UFC.