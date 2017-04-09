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175 лет назад 2016
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Бибулатов победил Лаусу в первом для себя бое UFC

9 апреля 2017, воскресенье. 07:04. Бокс/ММА
Российский боец MMA Магомед Бибулатов в поединке, открывающем турнир UFC в Баффало, в трёх раундах победил филиппинца Дженела Лаусу. Судьи отдали победу Бибулатову единогласным решением.

Этот поединок стал дебютным для россиянина в промоушене UFC, его общий рекорд составляет 14-0. Общая статистика Лаусы — 8-3.

Бибулатов ранее выступал в промоушенах ACB и «Ахмат», а в октябре 2015 года стал чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, победив Донована Фрелоу. Вскоре россиянин выиграл также Гран-при «Ахмат», победив в финале Юнуса Евлоева, после чего подписал контракт с UFC.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
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