Энтони Джонсон принял решение завершить карьер в ММА после поражения от Кормье

Американский боец смешанного стиля Энтони Джонсон объявил о завершении бойцовской карьеры. О своём решении он сообщил после поражения от соотечественника Даниэля Кормье на турнире UFC 210 , который состоялся 8 апреля в Баффало. В этой встрече Кормье одержал победу удушающим приёмом
«Пришло время для меня перейти на что-то другое. Я устал от пропускания ударов других парней, катания по земле в борьбе с ними. Это вообще не весело… Я наслаждался UFC. Спасибо вам всем. Я никогда вас не забуду», — приводит слова Джонсона Daily Star.