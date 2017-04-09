Гвоздик: если будет необходимо, готов сразиться с Ковалёвым

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик завил о своей готовности сразиться с россиянином Сергеем Ковалёвым в том случае, если тот вернёт себе пояса IBF/WBA/WBC в полутяжёлом весе в матче -реванше с Андре Уордом.
8 апреля в Оксон-Хилле Гвоздик одержал досрочную победу над кубинцем Юнисекой Гонсалесом.
«Я готов и просто жду возможности подраться за титул. Надеюсь, Ковалёв (в реанше с Андре Уордом – прим. «Чемпионата») доделает то, что он не смог сделать в первом бою. Я предпочел бы не встречаться с Ковалёвым, но если это будет необходимо, то сделаю это», — цитирует Гвоздика iSport.